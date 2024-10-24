شارك الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، في فعاليات اليوم الثاني من قمة بريكس، والتي تُقام في قازان الروسية.

وقال وزير الخارجية الإماراتي، في جلسة اليوم الخميس، إن الإمارات تقدر جهود الحوار الدولي؛ من أجل العمل المشترك لتحقيق عالم أفضل.

وأكد أن تجمع بريكس هو منصة للتعاون الدولي، ويستهدف تحقيق الازدهار لشعوب العامل، ولا يقتصر دورها على التعاون الاقتصادي فقط.

وتابع: "عن طريق بريكس يمكن للدول الأعضاء تكوين خبرات مشتركة وتحقيق التقدم سويًا، وهذه هي سياسة الإمارات التي تستهدف تحقيق الشراكة الحقيقية مع الدول، لا المصالح المؤقتة".



وحذر من التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة، وأزمة المناخ، وزيادة الصراعات والحروب؛ مؤكدًا أن ذلك يتطلب جهودًا متناسقة لحل هذه الأزمات؛ ترسيخًا لسياسات العمل الدولي والعمل متعدد الأطراف.

واستكمل: "تحقيق السلام والاستقرار الدوليين، هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعوب والمدنيين، وبدء مرحلة جديدة من البناء والتقدم والازدهار".

ودعا وزير الخارجية الإماراتي، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ومرور المساعدات للمدنيين دون أي إعاقة، والتحرك من أجل تطبيق حل الدولتين.

وفيما يتعلق بالساحة اللبنانية، شدد على ضرورة تنسيق الجهود لوقف إطلاق النار، مضيفًا: "ندين انتهاكات القانون الدولي ومجلس الأمن".

وفي رسالة لأعضاء تحالف بريكس، ذكر أن الجانب الاقتصادي مثل الأمن المائي والغذائي والنقل؛ أمر سيعزز من قدرة الدول الأعضاء لبناء نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وأكد أن الإمارات تسعى دائما لتوسيع نطاق التعاون مع الدول الصديقة لـ تحقيق منافع متبادلة، مضيفًا: "في عالمنا اليوم التعددية ليست خيارًا بل هي ضرورة.. فالتحديات لا يمكن مواجهتها بمفردنا؛ التعددية هي أساس النمو.. والإمارات ماضية قُدمًا في هذا النهج".