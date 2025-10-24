تكريم الدكتور خالد العناني بجامعة الإسكندرية بعد فوزه بمنصب مدير عام اليونسكو

شهدت جامعة الإسكندرية اليوم، احتفالية كبرى نظمها المجلس الأعلى للجامعات لتكريم الدكتور خالد العناني، عقب فوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، في حضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، ومحافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد، والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة.

وأعرب وزير التعليم العالي عن فخره بهذا الإنجاز الذي وصفه بأنه تتويج لمسيرة وطنية مشرفة، مثمنًا دعم القيادة السياسية ووزارة الخارجية واللجنة الوطنية لليونسكو، مؤكدًا أن فوز أحد أبناء مصر بهذا المنصب يعكس تقدير العالم لدور مصر الحضاري والثقافي، وتجسيدًا لإيمان الدولة بأهمية الاستثمار في الإنسان والمعرفة.

من جانبه، أعرب الدكتور خالد العناني عن سعادته بالتكريم، مؤكدًا أن فوزه بهذا المنصب الدولي يأتي ثمرة دعم الدولة المصرية ومؤسساتها، مشيرًا إلى أن منظمة اليونسكو تعمل من أجل تعزيز السلام بين الشعوب من خلال التعليم والثقافة والعلوم، مؤكدًا التزامه بدعم التعاون بين المنظمة والمؤسسات الأكاديمية المصرية في المجالات التعليمية والثقافية والبحثية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن انتخاب الدكتور خالد العناني لهذا المنصب يعكس رؤية القيادة السياسية التي تعتبر الثقافة والتعليم الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، موضحًا أن هذا الفوز يضاف إلى سجل النجاحات المصرية على الساحة الدولية، وأنه يجسد مكانة مصر كقوة ناعمة مؤثرة في العالم.

كما عبّر رئيس جامعة الإسكندرية عن اعتزازه باستضافة هذا الحدث الذي يكرم أحد أبرز رموز العلم والثقافة في مصر، مؤكدًا أن الدكتور العناني قدم نموذجًا مشرفًا للعالم المصري الذي يجمع بين الكفاءة الأكاديمية والرؤية الثقافية الواسعة.

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أن اختيار الدكتور خالد العناني مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو هو تكريم لمصر كلها، مؤكدًا أن المجلس سيواصل تعزيز التعاون مع المنظمة لدعم التعليم العالي والبحث العلمي والتنمية المستدامة.

واختُتمت الاحتفالية بتقديم التهاني من رؤساء الجامعات للدكتور خالد العناني، تقديرًا لإنجازه التاريخي الذي يُعد إضافة كبيرة للمكانة الثقافية والعلمية لمصر على المستوى الدولي.