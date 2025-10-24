الإغاثة الإنسانية التركية تزيل الركام وتوفر المياه في غزة

أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية (IHH) التركية أنها تواصل جهودها في إزالة الأنقاض وتوزيع المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة الذي تحول إلى أنقاض بسبب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل.

وذكرت الهيئة في بيان أصدرته، الجمعة، أن أكثر من 454 ألف منزل دُمّر بالكامل نتيجة الهجمات الإسرائيلية، كما خرجت المدارس والمستشفيات والمنشآت العامة والبنية التحتية عن الخدمة.

وأشارت إلى أن فرقها تعمل خصوصا في شمال غزة حيث الدمار الأوسع، على إزالة الركام باستخدام الآليات الثقيلة، بهدف تسهيل حركة السكان وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

ولفتت إلى أن معظم مصادر المياه باتت غير صالحة للاستخدام، لذلك توزع يوميا مياه شرب نظيفة لآلاف الأشخاص في مختلف مناطق القطاع.

وأكدت استمرارها في تقديم المساعدات في مجالات الغذاء والإيواء والصحة والنظافة والدعم النفسي والاجتماعي، مشيرة إلى أن أنشطتها متواصلة منذ بدء الإبادة قبل ما يزيد على عامين.

وخلفت حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي، 68 ألفا و229 شهيدا، و170 ألفا و369 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية.