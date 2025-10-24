حكومة غزة تحذر الفلسطينيين من العبث بمخلفات جيش إسرائيل غير المنفجرة

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الجمعة، الفلسطينيين من العبث بمخلفات الجيش الإسرائيلي أو الأجسام المشبوهة، وذلك في ضوء تكرار حوادث مقتل وإصابة فلسطينيين إثر انفجارها.

وأفاد المكتب الحكومي في بيان، بتكرار "حوادث استشهاد وإصابة مواطنين جراء العبث في مخلفات جيش الاحتلال من المتفجرات والذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة".

وأنذر الفلسطينيين بضرورة "الابتعاد الفوري عنها حال اكتشافها، وعدم العبث بها مطلقا والتواصل الفوري على الرقم الوطني 109 الخاص بالعمليات المركزية للإبلاغ عن مكان هذه المخلفات".

وفي وقت سابق الجمعة، أفاد مصدر طبي للأناضول بإصابة طفل جراء انفجار جسم مشبوه في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

ولم تصدر عن وزارة الصحة بغزة حصيلة الضحايا ممن قتلوا بانفجارات مخلفات الجيش العسكرية أو الأجسام المشبوهة.

وفي 17 أكتوبر الجاري، حذر المكتب الحكومي من وجود نحو 20 ألف قذيفة وصاروخ غير منفجرة في قطاع غزة بما يشكل خطرا دائما على المدنيين.

وآنذاك أعلن المكتب الحكومي قطاع غزة "منطقة منكوبة بيئيا وإنشائيا"، جراء الدمار الهائل الذي خلفته الإبادة الجماعية التي استمرت لعامين، وقدره بنحو 90 بالمئة من البنى التحتية في القطاع.

وفي 10 أكتوبر الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ، وأنهى إبادة جماعية بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 68 ألف شهيد، وأكثر من 170 ألف جريح.