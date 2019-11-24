 نائب الرئيس اليمني: قصف مليشيا الحوثي على المخا محاولة لإفشال اتفاق الحديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نائب الرئيس اليمني: قصف مليشيا الحوثي على المخا محاولة لإفشال اتفاق الحديدة

المتمردين الحوثيين
المتمردين الحوثيين
أ ش أ
نشر فى : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 10:27 م | آخر تحديث : الأحد 24 نوفمبر 2019 - 10:27 م

طالب نائب الرئيس اليمني الجنرال جوها رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث والمجتمع الدولي بإدانة جرائم مليشيا الحوثي الإنقلابية وإيقاف خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الفريق محسن برئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة اللواء الركن محمد عيضة عقب الهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي على مقر الفريق من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأطلع رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار نائب الرئيس اليمني على تقرير حول الخروقات المستمرة التي تمارسها ميلشيا الحوثي في مختلف مناطق الحديدة، في حين تلتزم الوحدات العسكرية الحكومية بوقف إطلاق النار.

وأعرب نائب الرئيس اليمني عن تقديره لجهود ودعم دول تحالف دعم الشرعية في اليمن ومساندتها العسكرية في مواجهة خروقات الميليشيا الحوثية.

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