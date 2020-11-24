قطاع المعاهد الأزهرية يوجِّه بتكثيف المتابعات لدعم العملية التعليمية

وجَّه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية صالح عباس جمعة بتنظيم كل منطقة تعليمية أزهرية قافلة كل 15 يومًا اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء على غرار القوافل التي ينظمها قطاع المعاهد، وذلك لزيارة جميع إدارات المنطقة دون استثناء وفيما لا يقل عن 6 معاهد بالإدارة الواحدة بواقع معهد من كل مرحلة من المراحل المختلفة (رياض أطفال – ابتدائي - إعدادي بنين – إعدادي بنات – ثانوي بنين – ثانوي بنات).

وأكد رئيس قطاع المعاهد – في بيان اليوم الإثنين – أن ذلك يأتي في إطار الحرص الكامل على دعم العملية التعليمية وتكثيف المتابعات الجادة من المناطق الأزهرية (المتابعة الفرعية) ومتابعات قطاع المعاهد الأزهرية (المتابعة المركزية).

وأوضح أنه سيتم تشكيل القافلة بمعرفة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، مع مراعاة تنوع الخبرات الموجودة بها، ويوافي قطاع المعاهد الأزهرية بكشف بالمعاهد التي استهدفتها القافلة وتقرير عن كل معهد من المعاهد التي تمت زيارتها، على أن يتضمن التقرير بيانات المعهد وأهم السلبيات والإيجابيات التي تم رصدها بوضوح والسلبيات التي تمت معالجتها والإجراءات التي تم اتخاذها من اللجنة، وذلك خلال اليوم التالي لزيارة القافلة.

وأشار إلى أن قطاع المعاهد الأزهرية سيقوم باستهداف ذات المعاهد وغيرها بقافلة مركزية، وحال رصد مخالفات لم يتم ذكرها بالتقرير وعدم اتخاذ إجراء بها ستتم إحالة المتابعين من المنطقة للتحقيق لتوضيح أسباب ذلك، لافتًا إلى أن الآلية الجديدة هدفها إعطاء الفرصة للمناطق للإصلاح الداخلي قبل الزيارة المركزية من قطاع المعاهد.