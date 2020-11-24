ارتفاع إنتاج دول أوبك من النفط الخام بمقدار 300 ألف برميل يوميا في نوفمبر

توقعت شركة بترو- لوجيستيكس لتتبع حركة الناقلات ومقرها جنيف أن تتجاوز إمدادات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 25 مليون برميل يوميا الشهر الجاري، بزيادة 300 ألف برميل يوميا عن حجم إنتاجها في أكتوبر الماضي، حسبما ذكرت الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، أن الزيادة مدفوعة بانتاج فنزويلا والأعضاء الأفارقة، فيما انخفض العرض في الشرق الأوسط قليلا.



ومن المتوقع أن يتجاوز إنتاج ليبيا مليون برميل في اليوم خلال نوفمبر، في حين رفعت إيران وفنزويلا حجم المعروض.



يذكر أن الدول الثلاث مستثناة من الالتزام بحصص أوبك بلس.



وحقق العراق خفضا أكبر من المطلوب في الإنتاج في الربع الثالث من العام الجاري، رغم ضعف التزامه بالحصص من قبل.



يشار إلى أن الإمارات هي إحدى أعضاء المجموعة الأقل امتثالا، وفقا لشركة بترو- لوجيستكس.