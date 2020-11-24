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إصابة سيدة كولومبيا الأولى بفيروس كورونا

بوجوتا - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 10:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 10:02 م

أعلنت الرئاسة الكولومبية اليوم الثلاثاء إصابة السيدة الأولى في البلاد ماريا جوليانا رويز بفيروس كورونا.

وذكر البيان أن السيدة التي تبلغ من العمر 42 عاما لا تظهر عليها أعراض و"تتبع بروتوكولات العزل".

وظهرت نتائج اختبار الرئيس الكولومبي إيفان دوكي سلبية.

وقالت الرئاسة إن الزوجين يتم اختبارهما بانتظام "بسبب المستوى الكبير من الاختلاط والتفاعل اللذين يحافظان عليهما".

كما ثبتت إصابة العديد من كبار المسؤولين الحكوميين بالفيروس، بما في ذلك نائبة الرئيس مارتا لوسيا راميريز.

وسجلت كولومبيا أكثر من 2ر1 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 35 الفا و 400 حالة وفاة.

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