رئيس لجنة 240 بمنتزه الإسكندرية: 153 من 3358 أدلوا بأصواتهم في جولة إعادة انتخابات النواب

أعلن المستشار الدكتور علي خضر، الرئيس بمحكمة استئناف بني سويف، رئيس اللجنة الفرعية رقم 240 ومقرها مدرسة السيدة نفيسة الرسمية لغات، الواقعة في نطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، شرقي الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، النتائج الأولية لأعمال فرز أصوات المواطنين في انتخابات مجلس النواب 2020.

وقال "خضر"، للشروق: "أدلى باللجنة 153 ناخبًا بأصواتهم، منهم 134 صوتًا صحيحًا، و19 باطلًا؛ للمقاعد الفردية، من إجمالي 3 آلاف و358 مواطنًا، هم المقيدين في كشوف الناخبين".

وتعمل 5 لجان قضائية لحصر أصوات الناخبين التي أسفرت عنها عمليات الفرز باللجان الفرعية، "المنتزه 305 لجنة فرعية، حصرهم في فيكتوريا، والرمل 197 لجنة، حصرهم في كلية الزراعة بسابا باشا، وسيدي جابر 137 لجنة، حصرهم في مدرسة محمد كريم بسموحه، ومحرم بك 77 لجنة، حصرهم في نادي الترام، والدخيلة 228 لجنة فرعية، حصرهم في قاعة اجتماعات حي العجمي".

وأغلقت مراكز الاقتراع البالغ عددها 363 مقرًا انتخابيًا في الإسكندرية، بداخلها 1083 لجنة فرعية، موزعة على 5 دوائر انتخابية، بنطاق 14 قسم شرطة، كانت مجهزة لاستقبال 3 ملايين و813 ألفًا و72 مواطنًا، مقيدين بقاعدة بيانات انتخابات مجلس النواب، أبوابها أمام المواطنين الساعة 9 مساء اليوم الثلاثاء، وشرع القضاة يُعاونهم مندوبي اللجان الفرعية في بدء عملية فرز الأصوات.

واستقبلت مراكز الاقتراع، الناخبين، على مدار يومين، وسط إقبال متفاوت من جانب المواطنين المتوافدين على اللجان الانتخابية، وبخاصة في المناطق "الشعبية والقبلية والريفية"، حيث توافدوا منذ الساعة 9 صباحًا، وحتى 9 مساءً، وسط حرص على ارتداء الكمامات الواقية، ضمن الإجراءات الاحترازية، الرامية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأمنت شرطة الإسكندرية، بإشراف اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مدير الأمن، مراكز الاقتراع من الخارج، حيث تم رصد نشاطًا أمنيًا في محيطها وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وسط تعزيز الأقوال الأمنية، والخدمات لتحقيق السيولة المرورية بالطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان، مع مراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتنافس في الإسكندرية 26 مرشحًا، موزعين على 5 دوائر يستهدفون الفوز بـ13 مقعدًا فرديًا، "4 للمنتزه، و3 مقاعد وللرمل، ومقعدين لسيدي جابر، ومقعدين لمحرم بك، ومقعدين للدخيلة، بعد حسم نصف مقاعدها، بجانب حسم مقعد دائرة العطارين في الجولة الأولى، والتي لا تُجرى فيها جولة الإعادة.