الأمن الفرنسي يجلي مئات المهاجرين من مراكز إيواء مؤقتة

قامت قوات الأمن الفرنسية بإجلاء عدة مئات من المهاجرين (معظمهم أفغان) من مراكز إيواء مؤقتة بساحة "الجمهورية" في قلب العاصمة باريس دون توفير بديل لائق.

وذكرت قناة "فرانس تي في إنفو" الإخبارية الفرنسية اليوم /الثلاثاء/ أن متطوعين ساعدوا في نصب نحو 500 خيمة زرقاء اللون في ساحة "الجمهورية" في قلب العاصمة الفرنسية في وقت متأخر من يوم أمس /الإثنين/ والتي سرعان ما امتلأت بمهاجرين معظمهم أفغان.. وعقب نحو ساعة، وصلت الشرطة الفرنسية لتفكيك المخيم وإزالة الخيام، وسط تظاهرات من المهاجرين وصيحات الاستهجان من المتطوعين.

وأوضحت القناة أن تفكيك المخيم الجديد يأتي بعد مرور أسبوع على إجلاء المهاجرين من مراكز إيواء مؤقتة في ضاحية "سان دني" شمال /باريس/ دون نقلهم إلى مكان آخر.

وأفادت القناة بأن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، طلب تقريرا مفصلا من مديرية الشرطة في العاصمة /باريس/ حول قيام قوات حفظ الأمن الفرنسي بإجلاء المهاجرين وتفكيك مخيمهم.

يشار إلى أن تفكيك المخيم يأتي بعدما أقرت الحكومة الفرنسية قانوننا أمنيا معدلا يفرض قيودا على نشر صور وتسجيلات التقطت لوجوه عناصر الشرطة أثناء تأدية مهامهم في الأماكن العامة.

وتعد باريس محطة رئيسة في طريق الهجرة إلى أوروبا.