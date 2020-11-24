إقبال متزايد بقرى المنيا في إعادة انتخابات مجلس النواب

شهد اليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب في محافظة المنيا، إقبالا متزايدا بالقرى وضعيف بالمدن، وسط تواجد أمني مكثف لمنع الدعاية الانتخابية في محيط اللجان، وشكاو من تأخر فتح بعض اللجان، وتوزيع رشاوى انتخابية، عبارة عن هدايا عينية وأكياس سلع غذائية بعدد من الدوائر.

وشهدت لجان مجمع مدارس الزخرفية، ولجان مجمع مدارس كفر المنصورة، بالدائرة الأولى ببندر ومركز المنيا والمنيا الجديدة، واللجان أرقام 87، 88 بقرية طهنا الجبل، دائرة سمالوط، سحب الأمن أجهزة لاب توب كان يستخدمها الشباب في توجيه الناخبين، كما تم منع الدعاية في محيط اللجان وطرد جميع المندوبين.

واشتكى مندوبو المرشحين باللجان أرقام 26، 27، 28، بمدرسة صفط الخمار الريفية، بالدائرة الأولى بمركز وبندر المنيا والمنيا الجديدة، من تأخر فتح اللجان قرابة ساعة، كما شهدت لجنة قرية ماقوسة، والتي تعتبر موطن أحد المرشحين بدائرة مركز المنيا تعطل التصويت، بتدخل خارجي من مجموعة من المندوبين المنتمين لأحد المرشحين المنافسين، وعطلوا التصويت داخل اللجنة.

وانتشرت الرشاوى الانتخابية، بالدائرة الأولى ببندر ومركز المنيا والمنيا الجديدة، ووصل سعر الصوت إلى 100 جنيه، عن طريق التكاتك، وكذلك بالدائرة الرابعة بمركز مغاغة والعدوة وبني مزار، حيث يتم توزيع 200 جنيه للصوت وأكياس وسلع غذائية بمستويات تصل إلى 100 جنيه.

ونفى المرشح خالد محمد حسن، بالدائرة الأولى، انسحابه من الانتخابات، وقال في فيديو بث مباشر، على صفحته الرسمية بالفيسبوك، أن انسحابه من الانتخابات إشاعة، ودعا الناخبين إلى التصويت له، مشيرا إلى أن مؤيدية لم يتمكنوا من لتصويت في اليوم الأول، وهو ما لن يحدث في اليوم الثاني بعد كشف حيلة المنافسين، وفق قوله.

وشهدت الدائرة الرابعة بمركز مغاغة والعدوة وبني مزار، توزيع هدايا عينية، وأكياس سلع غذائية من قبل أحد المرشحين والتي يتنافس فيها 8 مرشحين على 4 مقاعد، كما قام مؤيدي أحد المرشحين والذي يحمل رمز التفاحة، بتوزيع التفاح على الناخبين ، بدلا من كتابتها على ورق.

ومن جانبه أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتظام سير العملية الانتخابية وفتح جميع اللجان بالمحافظة أمام الناخبين في اليوم الاخير لانتخابات الإعادة لمجلس النواب، حيث تقوم غرفة العمليات الرئيسية برصد العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت وعلى مدار اليوم، مشيرا إلى تجهيزها بكافة الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأكد المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسية لم تتلق أية بلاغات أو شكاوى بشأن سير العملية الانتخابية في يومها الأول، حيث سارت الأمور بشكل طبيعي في جميع اللجان الانتخابية.

وكان المحافظ قد أجرى جولات تفقدية بمقار اللجان، لمتابعة انتظام العملية الانتخابية، كما كلف رؤساء المراكز والمدن بالمرور على مقار اللجان الانتخابية، والتأكد من مدى توافر كافة الإمكانيات للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، مشددا على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تنفيذ أعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة.

كما تتابع غرفة العمليات الفرعية، برئاسة اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد أعمالها، في اليوم الثاني من الانتخابات بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة.

ووتجرى انتخابات الإعادة في محافظة المنيا، في 474 مركزا انتخابيا و1021 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و236 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم بجميع مراكز المحافظة، من خلال خمس لجان عامة، يتنافس فيها 30 مرشحا على 15 مقعدا.