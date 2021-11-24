محافظ المنيا: إزالة 1190 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة للموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وعلى مصارف الري والموارد المائية.

وأسفرت خلال الفترة من 6 نوفمبر، وحتى 23 نوفمبر الجاري، عن إزالة 1190 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة، منها 1157 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 5304 أمتار مربعة، و33 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة فدان و20 قيراطا و31 سهما.

وأكد المحافظ، استمرار جهود الوحدات المحلية في متابعة الحالة العامة لإزالة كل أشكال التعديات والقضاء على عشوائية التعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات تتم بالتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية، من جهات ولاية الوحدات المحلية، ومديرية الأمن، وكل الجهات المعنية.

جاء ذلك بهدف القضاء على كل أشكال التعديات بالبناء المخالف والزراعة على أراضي أملاك الدولة وتطبيق أحكام القانون على المخالفين.