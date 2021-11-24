جيش الاحتلال الإسرائيلي يتدرب على اجتياح غزة

تجهز إسرائيل لمناورة برية للتدريب على اجتياح محتمل لقطاع غزة، وذلك بعد حرب بين الجانبين في مايو الماضي.

جاء ذلك وفق ما صرح به قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي اليعازر توليدانو في مؤتمر للأمن القومي نظمه معهد إسرائيل للديمقراطية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وقال توليدانو: " نحضر مناورة حديثة لقطاع غزة، مع إمكانية عالية لتحقيق إنجازات كبيرة".

واجتاحت إسرائيل قطاع غزة في مايو الماضي، لمدة استمرت 11 يوما، لاستهداف فصائل المقاومة الفلسطينية، وراح ضحية ذلك مئات القتلى والمصابين في القطاع إضافة إلى 14 قتيلا على الجانب الإسرائيلي.



