الخطيب : لجنة الأندية وافقت على استقدام حكام أجانب فى أى عدد من المباريات بعد أزمة لقاء القمة

أكد محمود الخطيب عن تفاصيل رد لجنة الأندية واتحاد الكرة على خطاب الأهلي بشأن أزمة التحكيم فى مباراة القمة الأخيرة .

وقال الخطيب فى تصريحات تليفزيونية له مع الإعلامي أحمد شوبير : التحكيم فى مباراة القمة كان جيد ولكنه لم يرق لمرحلة جيد جدا ولكننا فوجئنا عقب المباراة بتصريحات غريبة لحكم اللقاء حول ماحدث فى المباراة وانتظرنا ان يكون هناك رد من اتحاد الكرة أو رابطة الأندية ، ولكن هذا لم يحدث فقررنا ارسال خطاب لاتحاد الكرة ولرابطة الأندية وكان لنا عدة طلبات أبرزها طلب حكام أجانب لعدد من المباريات.

كان حكم مباراة القمة الأخيرة التى فاز فيها الأهلي 5-3 قد خرج فى تصريحات أنه احتوى لاعبي الزمالك بعد التأخر فى النتيجة أمام الأهلي 3-0، وهي التصريحات التى لم تلق قبولا لدى الأهلي وجماهيره.

وتابع الخطيب : إنه تلقى اتصالا من أحمد دياب رئيس رابطة الأندية وعده فيها بحل جميع أزمات التحكيم وأكد له على حق الأهلي فى طلب حكام أجانب فى أى عدد من المباريات ولم يحددها بـ 5 مباريات فقط

واختتم الخطيب تصريحات بأنه يثق فى التحكيم المصري تماما ويطلب تعديل أوضاع الحكام المصريين ماليا وعلى مستوى التدريب والأدوات ولكنه يفضل أن يكون التحكيم أجنبي فى بعض المباريات لرفع الضغط عن الحكام المصريين.