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وكالة الفضاء الأوروبية تقرر زيادة الميزانية لمجاراة أمريكا والصين

د ب أ
نشر في: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 2:01 ص | آخر تحديث: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 2:01 ص

قررت وكالة الفضاء الأوروبية، زيادة ميزانتها بشكل كبير، في محاولة لمجاراة الولايات المتحدة والصين، وأعلنت عن إطلاق بعثات جديدة إلى القمر.

وخلال اجتماع وزاري لوكالة الفضاء الأوروبية في باريس، اليوم الأربعاء، اتفقت الدول الأعضاء، 22 دولة، على ميزانية لمدة ثلاثة أعوام بقيمة 9ر16 مليار يورو (6ر16 مليار دولار).

وتمثل هذه الميزانية زيادة بنسبة 17%عن سابقتها. وكان الهدف المبدئي زيادة الميزانية بنسبة 18%.

وقال الرئيس التنفيذي للوكالة، جوزيف أشباخر: "من خلال هذا الاستثمار، نقوم ببناء أوروبا التي يعكس برنامجها الفضائي قوتها السياسية والاقتصادية المستقبلية".

وسيتم تخصيص الميزانية بشكل أساسي لتمويل برامج لاستكشاف القمر والمريخ.

كما تقرر خلال الاجتماع استمرار المشاركة الأوروبية في محطة الفضاء الدولية حتى عام 2030، لكي يستمر عمل رواد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية هناك بالمحطة.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير في نهاية الاجتماع إن الميزاينة ستسمح لوكالة الفضاء الأوروبية بالعمل بشكل مستقل في الفضاء دون الحاجة إلى مطالبة الصين أو الولايات المتحدة بالقيام ببعض المهام.

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