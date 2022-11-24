بلينكن يهنئ أنور إبراهيم على توليه رئاسة وزراء ماليزيا

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هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنور إبراهيم على انتخابه رئيسا للوزراء في ماليزيا.

وقال بلينكن -في بيان صحفي نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس - بالنيابة عن الولايات المتحدة، أهنئ شعب ماليزيا على انتخاباتهم الوطنية وأهنئ أنور إبراهيم على انتخابه رئيسا للوزراء.

وتابع بلينكن"أن الملايين من الماليزيين أدلوا بأصواتهم، والعديد منهم لأول مرة؛ ما يجعل الانتخابات العامة الخامسة عشرة دليلا على قوة الديمقراطية".

وأوضح أن الولايات المتحدة أقامت مع ماليزيا علاقة قوية - شراكة شاملة - متجذرة في علاقات اقتصادية وأمنية وشعبية وثيقة.. وقال نتطلع إلى تعميق صداقتنا وتعاوننا على أساس المبادئ الديمقراطية المشتركة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وأكد استمرار التزام أمريكا بالعمل مع ماليزيا للنهوض بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ تكون حرة ومنفتحة ومتصلة ومزدهرة وآمنة ومرنة.