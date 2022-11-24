عضو بالمجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي يستبعد خفض وتيرة زيادة الفائدة قريبا

قالت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إن الوقت مبكرا جدا لخفض وتيرة زيادة أسعار الفائدة الأوروبية في ظل استمرار مخاطر معدل التضخم المرتفع على اقتصاد منطقة اليورو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شنابل قولها في كلمة بالعاصمة البريطانية لندن إن أكبر خطر بالنسبة للبنوك المركزية في الوقت الراهن، هو افتراض أن ارتفاع أسعار المستهلك ستتراجع بسرعة، والتقليل من تقدير استمراريتها.

وقال شنابل اليوم الخميس إن البيانات الاقتصادية تشير إلى أن فرصة تباطؤ وتيرة زيادة أسعار الفائدة مازالت محدودة.

وأضافت "سنحتاج إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة، مع احتمال تشديد السياسة النقدية؛ بهدف ضمان عودة معدل التضخم إلى نطاقنا المستهدف على المدى المتوسط بأقصى سرعة ممكنة، وعدم حدوث جولة ثانية من زيادة التضخم".

وقال ماريو سينتينو عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أمس إن أسعار الفائدة ستواصل الارتفاع حتى تبدأ وتيرة الارتفاع القياسي لأسعار المستهلك في منطقة اليورو في التباطؤ.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سينتينو قوله في العاصمة البرتغالية لشبونة إن ارتفاع الفائدة سيستمر "في الوقت الذي لا يتراجع فيه التضخم"، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار يقلص القدرة الشرائية وقيمة المدخرات للمستهلكين، وهو ما يهدد بحدوث ركود اقتصادي في المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت بلومبرج إلى أن سينتينو رئيس البنك المركزي البرتغالي يعتبر من الأصوات المعتدلة بين مسؤولي مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي.

وقال سينتينو "سنواصل هذا العمل (زيادة سعر الفائدة) إلى جانب البنوك المركزية الأخرى، وسنعدل هذا التحرك وفق تقييم معدل التضخم والسياق الاقتصادي".