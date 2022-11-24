روسيا: عودة 50 جنديا من الأسر الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عودة 50 جنديًا روسيًا من أسرى الحرب في أوكرانيا إلى بلادهم.

وقالت الوزارة في بيان -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إنه "في 24 نوفمبر، نتيجة عملية التفاوض، عاد 50 جنديا روسيا كانوا يواجهون خطرا قاتلا في الأسر في الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".

وأضافت الوزارة أن طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية الروسية، تم تسليم جميع الجنود المفرج عنهم إلى السلطات في موسكو لتلقي العلاج الطبي والتعافي في المؤسسات الطبية بوزارة الدفاع، موضحة أن "جميع الجنود المفرج عنهم يتلقون المساعدة الطبية والنفسية المطلوبة"

يذكر أنه تم تبادل أسرى في وقت سابق بين روسيا وأوكرانيا، أمس الأربعاء، عندما عاد 35 جنديًا روسيًا من الأسر الأوكراني.

يُشار إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة منذ 9 شهور وبالتحديد من يوم يوم 24 فبراير 2022.