بولندا تقترح نشر أنظمة الدفاع الجوي الألمانية في أوكرانيا

طلبت بولندا من ألمانيا نشر أنظمة دفاع جوي ألمانية وذلك في أعقاب الضربة الصاروخية التي تلقتها قرية بولندية قرب الحدود الأوكرانية الأسبوع الماضي في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتاك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الأربعاء، إنه أرسل إلى برلين طلبا لنشر أنظمة الدفاع الجوي الألمانية باتريوت في أوكرانيا.

وعرضت برلين هذه الأنظمة على وارسو في أعقاب الضربة الصاروخية التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي وأصابت قرية على مسافة نحو 6 كيلومترات فقط من الحدود مع أوكرانيا، وأسفرت عن مقتل مدنيين اثنين.

وتعتقد القوى الغربية ومن بينها حلف شمال الأطلسي (ناتو) حاليا أن الصاروخ الذي سقط على تلك القرية أوكراني مضاد للطائرات يستخدم للدفاع ضد هجمات الجيش الروسي.

ومع ذلك، يؤكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه كان صاروخا روسيا، لكنه يعترف بأنه لا يعرف على وجه اليقين بنسبة 100% ما حدث.

واقترح بلاشتاك أن تتمركز أنظمة باتريوت على طول الحدود الغربية لأوكرانيا.

واعتبر أن "هذا سيجعل من الممكن إنقاذ أوكرانيا من مزيد من الإصابات وانقطاع التيار الكهربائي وزيادة الأمن على حدودنا الشرقية".

واتفق بلاشتاك ونظيرته الألمانية كريستينه لامبرشت يوم الاثنين الماضي، على التعاون لتأمين المجال الجوي البولندي حيث عرضت برلين طائرات يوروفايتر الألمانية وأنظمة باتريوت للدفاع الجوي. وقال الوزير البولندي في البداية إنه سيقترح تمركز أنظمة باتريوت بالقرب من حدود بولندا مع أوكرانيا.