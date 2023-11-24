السجن 10 أعوام لمتهمين بسرقة صاحب محل أسماك بالإكراه في الإسكندرية

عاقبت، دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم حسومة، الخميس، كل من: "ي.ا.ع"، عامل، و"أ.هـ.ا"، عاطل، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وأمرت بوضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 أعوام؛ لاتهامهما باستعراض القوة، وسرقة "خ.ب.ع"، صاحب محل أسماك بالإكراه، وذلك في القضية المقيدة برقم 14880 لسنة 2023 جنايات أول المنتزه.

وتعود وقائع القضية إلى تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، حول ورود بلاغا من مواطن يفيد قيام شخصين بسرقة بالإكراه في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه وحال تواجد المجني عليه داخل المحل خاصته، حضر إليه المتهمين، شاهرين أسلحة بيضاء "سكاكين" في مواجهته، ملوحين ضده بالعنف والتهديد، وحال محاولته منعهم، تعدى عليه المتهم الأول، بسلاح أبيض كام بحوزته، وأحدث به إصابته.

وأضافت التحقيقات المستندة على تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أن المتهمين تمكنا من الاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزة المجني عليه، كرها عنه، ولاذا بالفرار.

وأشارت التحقيقات إلى أنه وبتقنين الإجراءات، وترصد تحركات المتهمين، تم إلقاء القبض عليهما، وباقتيادهما إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهما، أقروا بارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلا لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقهما حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: إيهاب محمود إسماعيل، وعبد الفتاح محمد عبد الفتاح، وإمام محمد الصيرفي، وسكرتير الدائرة القضائية، السيد البتانوني.