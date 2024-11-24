4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بمحل تجاري في الإسكندرية

سيطرت 4 سيارات إطفاء تابعة لقوات إدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، على نيران حريق نشب بمحل تجاري لبيع الأدوات الرياضية، في محطة الرمل، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من قسم شرطة المنشية، ومدير إدارة الحماية المدنية، حول بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق بمحل تجاري، وتم السيطرة عليه.

وبانتقال الكول الأمني رفقة 4 سيارات إطفاء وسيارات تابعة لمرفق الإسعاف، ومسئولي الحي إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق داخل المحل، وجارٍ العمل على تبريد آثار الحريق.

ووفقًا لمصدر أمني، تم السيطرة على الحريق، وجارٍ تبريد آثاره بواسطة 4 سيارات إطفاء، وتحرر محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.