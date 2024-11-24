رصد أول إصابة بجدري الماء في اليمن

أفاد مصدر طبي يمني يوم السبت برصد أول حالة إصابة بمرض جدري الماء في البلاد، وذلك في محافظة المهرة المحاذية لسلطنة عمان.

وذكر مصدر طبي في محافظة المهرة، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن سلطات المحافظة رصدت إصابة بمرض فيروس جدري الماء في ميناء نشطون بالمحافظة.

وأضاف أن الوضع الصحي للشخص المصاب مستقر ويخضع للعلاج، بينما تم فحص المخالطين له وتبين عدم إصابتهم.

ولفت المصدر إلى أن هذه هي أول حالة مصابة بهذا المرض يتم رصدها في المهرة واليمن بشكل عام.

ويصيب جدري الماء العديد من الأشخاص في العالم، ويتعرض عدد من كبار السن للموت كل عام بعد إصابتهم بالفيروس المسبب لهذا المرض شديد العدوى.

يشار إلى أن القطاع الصحي في اليمن، يواجه واحدة من أصعب المراحل في تاريخه، نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والنقص الحاد في تمويل العمليات الطبية.