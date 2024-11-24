محمد ثروت ناعيا الملحن محمد رحيم: موهبة فوق الخيال

نعى الفنان محمد ثروت، الملحن محمد رحيم، الذي وافته المنية أمس، عن عمر ناهز 45 عاما.

وكتب ثروت، عبر حسابه على إنستجرام: "إنَّا للَّهِ وإنَّا إليهِ راجعونَ، بقلوب مليانة حزن وألم، بنودّع النهاردة أطيب شخص وفنان من العيار الثقيل، الملحن العبقري محمد رحيم".

وتابع: "اشتغلنا مع بعض سنين طويلة في أغاني وطنية وتترات، وكان آخر تعاون بينا أغنية (يا مستعجل فراقي)، اللي كانت السبب في حماسي للرجوع للساحة الغنائية تاني، بسبب موهبته اللي فوق الخيال".

وأضاف: "من أيام بس كنا بنقفل أغنيتنا الجديدة (من آخر مرة زمان)، من ألحانه الرائعة، لكن ما تتعزش على اللي خلقك".

واختتم منشوره: "رحمة الله عليك يا رحيم، هتفضل في قلوبنا، وأعمالك هتفضل شاهد على عبقريتك، الفاتحة".

جدير بالذكر أن الملحن الراحل محمد رحيم تعاون في مسيرته مع أبرز نجوم الوطن العربي، من بينهم: عمرو دياب، وتامر حسني، ونوال الزغبي، وأصالة، ونانسي عجرم، وروبي، وهو أول فنان عربي ينال درع التكريم الماسي من جمعية المؤلفين الفرنسية، بالإضافة إلى حصوله على شهادة الاحتراف الدولية كعضو دائم بها.