إقبال متزايد على لجان الاقتراع بدمياط في أول أيام انتخابات النواب

شهدت محافظة دمياط، صباح اليوم، تزايدًا ملحوظًا في توافد المواطنين على لجان الاقتراع خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث حرص العديد من الناخبين على التواجد قبل فتح اللجان في التاسعة صباحًا.

وشهدت المراكز الانتخابية انتشارًا مكثفًا لقوات الأمن لتأمين محيط اللجان وتسهيل حركة دخول الناخبين، إلى جانب وجود موظفي التنظيم داخل المقار لتوجيه المواطنين وضمان سير عملية التصويت بشكل سلس ومنظم.

وتستقبل لجان دمياط أكثر من مليون ونصف المليون ناخب موزعين على 137 مركزًا انتخابيًا و179 لجنة فرعية، وسط جاهزية تامة للمقار وتوفير كل الاحتياجات اللوجستية اللازمة لخدمة الناخبين.

وخلال متابعته لسير العملية الانتخابية، أشاد محافظ دمياط بإقبال المواطنين منذ الساعات الأولى، مؤكدًا أن المشاركة الكثيفة تعكس وعي أبناء المحافظة بأهمية دورهم في اختيار ممثليهم داخل البرلمان.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً، مع توقعات بازدياد الإقبال خلال الفترة المسائية عقب انتهاء ساعات العمل.

وتشهد المحافظة منافسة بين 36 مرشحًا، منهم 20 مرشحًا في الدائرة الأولى و16 في الدائرة الثانية، على 4 مقاعد مخصصة لدمياط.