محافظ جنوب سيناء يلتقي بوفد من وزارة المالية للانتهاء من مشروع التحول الرقمي

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بوفد من وزارة المالية، برئاسة المهندس سعيد يزيد، مدير عام بوزارة المالية، والمهندس جاد أبو العزايم، رئيس الادارة المركزية للحاسب الألي.

وحضر اللقاء اللواء نادر حنفي عشماوي، السكرتير العام، والمحاسب فوزي همام، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتنمية والمشروعات.

وقال المهندس سعيد يزيد، مدير عام بوزارة المالية، أنه سيجرى العمل علي تسكين البرامج الخاصة لمشروع التحول الرقمي بجنوب سيناء، من خلال 10 أنظمة إلكترونية تشمل الموارد البشرية والمرتبات والحسابات وإدارة المحاجر، وربطهم بكافة مدن المجالس، من خلال مجالس المدن مع ديوان عام المحافظة، بحيث تتم الأعمال المصلحية من خلال المنظومة الجديدة إلكترونيا.

وأضاف أنه يجرى السعي لتطوير المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، لبناء قدرات الدولة وتطويرها، وأن التحول الرقمي يعد من محفزات النمو الاقتصادي، وبناء الاقتصاد، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار، وجاذبة للاستثمارات، ويحقق التكامل بين قواعد البيانات لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين، في إطار استراتيجية "مصر 2030".

من جانبه، أكد محافظ جنوب سيناء، على ضرورة مشاركة جميع الهيئات والجهات الحكومية بالمحافظة، نحو خدمة التحول الرقمي لـ408 منشأة حكومية عن طريق خطوط الفايبر، ليكون بداخل كل منشأة شبكة داخلية مؤمنة بشبكة الإنترنت "vpn"، ليجري ربطها بالمحافظة، للتيسير على المواطنين، وتوفير الجهد وتعب التنقل من القرى، والوديان البعيدة والمدن، وسرعة قضاء خدمات المواطنين المختلفة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن هذه الخدمات ستسهل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، من خلال كروت المرتبات، أو كروت الحسابات البنكية، أو الكروت مسبقة الدفع، أو كروت الائتمان، أو عن طريق الإنترنت "أون لاين".