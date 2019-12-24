 شتوتجارت الألماني يقيل مدربه تيم والتر - بوابة الشروق
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شتوتجارت الألماني يقيل مدربه تيم والتر

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 11:42 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 11:42 ص

أعلن نادي شتوتجارت المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم في الساعات الماضية إقالة مدربه تيم والتر رغم وجود الفريق في أحد المراكز المؤهلة للبوندسليجا.

وتولى والتر المسؤولية في الصيف الماضي بعد هبوط شتوتجارت بطل البوندسليجا في 2007، إلى الدرجة الثانية.

ولكن تراجع النتائج في الفترة الأخيرة أدى إلى الإطاحة بالمدرب حيث حقق الفريق ثلاثة انتصارات فقط في أخر عشر مباريات.

ويحتل شتوتجارت المركز الثالث بالدرجة الثانية بالتساوي مع هامبورج الوصيف وبفارق ثلاث نقاط عن أرمينيا بيليفيلد المتصدر.

وأوضح شتوتجارت أنه لم يحدد بعد هوية المدرب الجديد.

ويستأنف شتوتجارت تدريباته في السادس من يناير المقبل على أن يخوض الفريق مباراته الأولى عقب انتهاء فترة العطلات الشتوية في 29 من الشهر نفسه في مواجهة هايدنهايم.


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