تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن شمال سيناء من ضبط شخص بحوزته 10 كيلوات لمخدر الهيدرو في شمال سيناء.



وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن شمال سيناء اتجار شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، في المواد المخدرة.



وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده محل سكنه، وبحوزته "كمية من مخدر الهيدرو" وزنت 10 كيلوات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول".



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 300 ألف جنيه تقريبًا.



ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزي ومُتجري المواد المخدرة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.