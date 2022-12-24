 طالبان تواصل التضييق على النساء.. حظر جديد على العمل - بوابة الشروق
السبت 24 ديسمبر 2022 5:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟


النتـائـج تصويت

طالبان تواصل التضييق على النساء.. حظر جديد على العمل


نشر في: السبت 24 ديسمبر 2022 - 4:31 م | آخر تحديث: السبت 24 ديسمبر 2022 - 4:31 م
أصدرت حركة طالبان الأفغانية، أمرا للمنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية كافة بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل، حسبما ذكر موقع "الشرق" الإخباري في نبأ عاجل على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وتواصل حركة طالبان التضييق على النساء بقرار جديد بعد أيام من فرضها حظر على التعليم الجامعي للفتيات.

وأعلنت الحركة، الثلاثاء الماضي، حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان إلى أجل غير مسمى، بحسب بيان حكومي، حيث وجهت وزارة التعليم العالي بأفغانسان، بيان موقع من الوزير ندا محمد نديم إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة، قال فيه الوزير: "أبلغكم جميعًا بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر".

وأكد المتحدث باسم الوزارة ضياء الله الهاشمي الذي نشر الرسالة على تويتر، القرار في تصريح خطي لوكالة الصحافة الفرنسية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك