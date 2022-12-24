أصدرت حركة طالبان الأفغانية، أمرا للمنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية كافة بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل، حسبما ذكر موقع "الشرق" الإخباري في نبأ عاجل على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وتواصل حركة طالبان التضييق على النساء بقرار جديد بعد أيام من فرضها حظر على التعليم الجامعي للفتيات.



وأعلنت الحركة، الثلاثاء الماضي، حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان إلى أجل غير مسمى، بحسب بيان حكومي، حيث وجهت وزارة التعليم العالي بأفغانسان، بيان موقع من الوزير ندا محمد نديم إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة، قال فيه الوزير: "أبلغكم جميعًا بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر".



وأكد المتحدث باسم الوزارة ضياء الله الهاشمي الذي نشر الرسالة على تويتر، القرار في تصريح خطي لوكالة الصحافة الفرنسية.