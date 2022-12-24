واشنطن بوست: مزاعم بشأن تجنيد روسيا لـ«نزلاء سجون» للمشاركة في الحرب الأوكرانية

أكد مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن روسيا تعزز في الوقت الحالي قواتها في أوكرانيا للانضمام للحرب التي بدأت بين الطرفين منذ 10 أشهر بعد أن شنت القوات الروسية عملية عسكرية خاصة على الأراضي الأوكرانية وهو ما يؤكد التقديرات التي تقول أن روسيا لن تتراجع عن موقفها بشأن الحرب في أوكرانيا .

وأشار المقال، الذي شارك في كتابته كل من الصحفيتين ماري إليوشينا وفرانسيسكا إيبيل، إلى التقديرات الأمريكية التي تقول أن موسكو قامت في الفترة الأخيرة بضم ما يقرب من 40,000 مجنداً إلى صفوف القوات المحاربة في أوكرانيا بالإضافة إلى 300,000 آخرين والذين انضموا للجيش الروسي مؤخراً في إطار عملية التعبئة الجزئية التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ ما يقرب من شهرين.

ولفت المقال إلى أن تلك الأعداد التي تحشدها روسيا في حربها في أوكرانيا تفوق أعداد القوات التي بدأت بها ما أسمتها العملية العسكرية الخاصة والتي بدأت في أواخر فبراير الماضي.

ويوضح المقال أن تلك الحشود من جانب القوات الروسية تؤكد التعهدات التي يطلقها دائماً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لن يتراجع عن تحقيق جميع أهدافه من الحرب الحالية في أوكرانيا، مضيفاً أن تلك التقديرات والتي أعلنها جون كيربي المتحدث الرسمي باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أول أمس الخميس تتوافق مع تقديرات جماعات حقوق الإنسان التي تزعم أن هناك أعداد إضافية من نزلاء السجون يقوم الجانب الروسي بتجنيدها للحرب في أوكرانيا إلى جانب الأعداد التي أعلنها الرئيس بوتين في إطار التعبئة العسكرية الجزئية.

ويشير المقال إلى تصريحات وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو خلال الأسبوع الحالي التي أوضح فيها أن روسيا قامت بحشد 300,000 مجنداً إضافياً في سبتمبر وأكتوبر الماضيين بالإضافة إلى 20,000 أخرين من المتطوعين للانضمام للقوات المحاربة في أوكرانيا.

ويلقي المقال الضوء على المساعي التي تبذلها جماعة فاجنر الروسية والتي تحارب مع القوات الروسية في أوكرانيا من أجل السيطرة على مدينة باخموت، إلا أنها حتى الآن لم تتمكن من تحقيق هدفها بسبب المقاومة التي تواجهها من جانب القوات الأوكرانية، وهو ما نال رضا الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي الذي قام بزيارة المدينة الأسبوع الماضي وقام بمنح عدد من الجنود هناك أنواط وميداليات على ما أظهروه من شجاعة في مواجهة القوات الروسية.

ويسلط المقال الضوء في الختام على تصريحات الرئيس الروسي مؤخراً والتي أشار فيها أن ما يقرب من 150,000 من الجنود الروس تم نشرهم على خطوط المواجهة في أوكرانيا وأن النصف الآخر من المجندين الذين انضموا للجيش الروسي في إطار التعبئة الجزئية يخضع في الوقت الراهن للتدريب العسكري ليشكلوا قوات احتياطية للقوات المحاربة.