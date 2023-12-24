مؤسس RMC يعلن موعد احتفالية 100 سنة أم كلثوم

قال أحمد عبيد المؤسس والعضو المنتدب لشركة RMC المنظمة لـ"100 سنة أم كلثوم"، إن التفكير في هذا الحفل بدأ عندما وجدوا أن هناك صوتًا استطاع أن يصل إلى العالم كله، وعرف باسم كوكب الشرق - والهرم الرابع، فقد مر 100 عام على بدايات أم كلثوم في عالم الغناء، متابعًا: "وجدنا أن حدث بهذا الحجم لا بد من إقامة احتفالية خاصة له تقام في مصر".

وأضاف "عبيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث القاهرة"، عبر فضائية "القاهرة والناس": "قررنا نشتغل على تنظيم حفلة تليق بسيدة الغناء العربي أم كلثوم، ويكون هناك ترتيبات وتنظيم ونشتغل عليها مبكرا، ونحضر لها كويس، وفي أغاني معينة بتتظبط عشان نعمل بروجرام شامل يتضمن أجمل أغاني كوكب الشرق في حفلة واحدة".

وكشف عبيد: "الحفلة هتكون في آخر فبراير وهنعلن رسميا عن يوم الحفلة في يناير المقبل، المكان هيكون مفاجأة، مكان مش عادي، والمكان مش هيكون تقليدي، لأن المسارح موجودة في العالم، عايزين حاجة مختلفة ترمز للحضارة المصرية".

وتابع: "في 3 فنانات مصريات ارتبط اسمهم بأم كلثوم، كل منهم قادة على تقديم حفلة كبيرة بمفردها، وسيتواجد الثلاثي على المسرح، وسيقدموا عرض جيد يليق بالحفل، وهم الفنانة ريهام عبدالحكيم، والفنانة مروة ناجي، والفنانة إيمان عبد الغني، وسيقود الأوركسترا المايسترو الدكتور محمد الموجي".

وأوضح أنه سيتم فتح باب حجز التذاكر في منتصف يناير، مشيرا إلى أن هذا الحفل سيشهد رقمًا قياسيًا في سرعة حجز التذاكر.

كما أن تذاكر الحفل ستكون في المتناول لوجود عدد من الرعاة، وسيتحملوا جزء من التكلفة، متمنيا أن ينال الحفل إعجاب الجمهور.