 مجزرة مخيم المغازي.. حماس: الاحتلال يحاول ترميم صورة جيشه المهزوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجزرة مخيم المغازي.. حماس: الاحتلال يحاول ترميم صورة جيشه المهزوم

وكالات
نشر في: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 11:05 م | آخر تحديث: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 11:05 م

قالت حركة المقاومة «حماس»، إن «قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت هذا المساء مجزرة مروّعة في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، بقصفه عدة منازل، أودت بحياة 68 من أبناء شعب فلسطين في حصيلة أوّلية».

وأضافت في بيان، مساء الأحد، أن «قصف الاحتلال عدة منازل في مخيم المغازي، جريمة حرب جديدة امتداداً لحرب الإبادة التي يرتكبها ضد الأطفال والمدنيين العزّل».

ونوهت أن «هذا القصف الغادر والجبان ضد الآمنين في بيوتهم هو محاولة لترميم صورة جيشه المهزوم والمدعوم من إدارة الرئيس بايدن، الشريك الأول للكيان الصهيوني في إجرامه وعدوانه الفاشي»، بحسب ما جاء في البيان.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مخيم المغازي، حيث قصف 3 منازل مأهولة تعود لعائلات مسلم وسيسالم والنواصرة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان: «جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في مخيم المغازي بوسط قطاع غزة، حيث قصف 3 منازل مأهولة تعود لعائلات مسلم وسيسالم والنواصرة ووصل أكثر من 15 شهيداً وعشرات الإصابات».

وأضاف: «نطالب العالم الحر بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء».

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