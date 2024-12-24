تقرير: الجيش الإسرائيلي يدرس شن هجوم واسع على الحوثيين

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش يدرس شن هجوم واسع على الحوثيين في اليمن، مشيرة إلى أن سلاح الجو والاستخبارات وقسم العمليات يحضرون لتوسيع بنك الأهداف في اليمن، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنه طلب من رئيسة مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لإدانة هجمات الحوثيين ودعم إيران المستمر لهم.

وأضاف ساعر أن "الحوثيين يواصلون مهاجمة إسرائيل ويهددون حرية الملاحة والتجارة ويشكلون تهديدا للمنطقة والعالم بأسره"، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

وتابع: "الأعمال العدائية للحوثيين انتهاك خطير للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وتهديد للسلم والأمن الدوليين".

وأمس الاثنين، قالت جماعة "الحوثي" في اليمن إنها قصفت هدفين عسكريين إسرائيليين في عسقلان ويافا بطائرتين بدون طيار "درونز".