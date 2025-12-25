مكتب نتنياهو: منسق شئون المفقودين ناقش مع الوسطاء عودة آخر جثمان لرهينة في غزة

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن منسق شئون الرهائن والمفقودين في إسرائيل، جال هيرش، زار مصر حيث أجرى مناقشات حول الجهود الرامية إلى استعادة رفات آخر الرهائن في غزة، ران جفيلي.

وبحسب بيان، التقى هيرش مع ممثلين من دول الوساطة، كما ضم الوفد مسئولين من الجيش الإسرائيلي والشاباك والموساد، وفقا لما ذكرته، اليوم، صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وتشترط إسرائيل تسليم الجثة الأخيرة المحتجزة من قبل حركة حماس للانتقال نحو تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وران جفيلي، 24 عاما، هو شرطي إسرائيلي كان يعمل عنصرا في وحدة الدوريات الخاصة (ياسام) في منطقة النقب، وقتل في 7 أكتوبر 2023.

وستمثل إعادة رفات جفيلي اكتمال المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف إطلاق النار، والمكونة من 20 نقطة.

وتقول حماس إنها لم تتمكن من الوصول إلى جميع الرفات، لأنها مدفونة تحت الأنقاض التي خلفها الهجوم الإسرائيلي على غزة على مدار نحو عامين.

واتهمت إسرائيل الحركة بالمماطلة وهددت باستئناف العمليات العسكرية أو حجب المساعدات الإنسانية إذا لم تتم إعادة جميع الرفات.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ الذي توصلت إليه إسرائيل وحركة حماس برعاية أمريكية، والذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبرالماضي، سلّمت حماس آخر 20 أسيرا على قيد الحياة، كما سلّمت حتى الآن رفات 27 من أصل 28 أسيرا متوفي.