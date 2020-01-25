كارول سماحة تحيي حفلا كامل العدد بأوبرا جامعة مصر

أحيت الفنانة كارول سماحة حفلا غنائيا مساء أمس الجمعة، على مسرح دار أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

بدأت كارول الحفل بتحية الجمهور وشكرهم على الحضور، معلقة: «مبسوطة إني معكم النهاردة في بلدي الثاني مصر، التي أحبها وأحب شعبها»، متمنية من الله أن يصلح الحال ببلدها الأول لبنان، ثم قدمت أغنية «إن شاء الله».

وخلال الحفل قدمت «سماحة» عدد كبير من أغانيها المميزة التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية سواء باللهجة المصرية أو اللبنانية ومنها، «أنا قلبي ليه حاسس أوي»، و«يارب»، و«أقول أنساك»، و«حدودي السما»، و«إنسى همومك»، كما قدمت لأول مرة أغنية «Shallow» من فيلم «A Star Is Born».

وشهد الحفل غناء كارو لأغنية «وحشاني بلادي»، والتي تفاعل الجمهور معها بشكل كبير، وفاجئت «سماحة» الجمهور بالنزول من على المسرح ومشاركة الجمهور الأغنية، كما شهد الحفل حضور الإعلامية بوسي شلبي، والفنان اللبناني جاد شويري.

وفي ختام الحفل، وجهت «سماحة» رسالة تهنئة خاصة لرجال الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيدهم الذي يوافق اليوم السبت 25 يناير، وأثنت على دورهم في حماية الوطن ونشر الأمن والأمان، كما وجهت التحية لأهالي الشهداء والمصابين من رجال الشرطة، والذي شهد الحفل حضور عدد كبير منهم.

وكرمت الجامعة كارول سماحة على ما قدمته وتقدمه في مسيرتها الفنية، وسلمته لها الإعلامية بوسي شلبي، التي صعدت للمسرح عقب انتهاء سماحة من أداء أغنية «وحشاني بلادي»، ووجهت الشكر لها على الأداء والاحساس الذي قدمت به الأغنية، قائلة: «هذا المسرح شهد حفلات لعدد كبير من النجوم ولكن سماحة من أفضل النجوم الذين غنوا باحساس وأداء عالي وصادق».