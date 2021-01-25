صاحب مطعم صيني يثير ضجة على الإنترنت بتعليقاته الصريحة عن أطباقه

يرغب صاحب مطعم "Cuisine AuntDai" في مدينة مونتريال الكندية، فايغانغ فاي، أن يكون صادقًا معك.

ويعتقد فاي أن طبق لحم البقر بنكهة البرتقال ليس جيداً جداً، وخاصةً بالمقارنة مع طبق "دجاج الجنرال تاو" في المطعم، وفقا لما جاء في "سي إن إن" بالعربية.

ولكن، لا يعتبر فاي نفسه من أشد المعجبين بالطعام الصيني في أمريكا الشمالية على أي حال، ولذلك، فهو يرى أن "الخيار يعود لكم".

أما بالنسبة لشرائح لحم الخنزير الحلو والحار، فلدى فاي توقعات عالية، إذ أنها كانت واحدة من أطباقه المفضلة في الصين.

وقال فاي: "بما أنه لدي توقعات عالية لهذا الطبق، فأنا لست من أشد المعجبين بنسختنا، لأكون صريحاً".

وكل هذه الآراء موجودة ضمن قائمة "AuntDai" عبر الإنترنت، التي تقدم مجموعة متنوعة من الأطباق الصينية التقليدية وغير التقليدية.

ويتضمن كل طبق بضعة سطور من تعليقات فاي.

وعندما نشرت كاتبة تُدعى كيم بيلير، القائمة عبر "تويتر" الأسبوع الماضي، انتشرت تعليقات فاي بسرعة، إذ استمتع عشرات الآلاف من الأشخاص بكلماته.

وبشكل رئيسي، تُعتبر ملاحظاته مفيدة، فهي تشير إلى الأطباق التي ليست بمستوى الحرارة التي تبدو عليها، وأي منها تتمتع بالشعبية، وأي منها المفضلة بالنسبة لديه.

وقدَم فاي أسفل صورة "سلطة جلد التوفو" على سبيل المثال، تاريخاً موجزاً عن الطبق ينص على ما يلي: "يُترجم كيان زانغ إلى آلاف الطبقات. وهي عبارة عن طبقة كبيرة مصنوعة من التوفو، ومن السحري أن يتمكن الصينيون من صنع العديد من الأطعمة المختلفة باستخدام فول الصويا.. وهذا الطبق لذيذ جداً وصحي، ومقبول على نطاق واسع. ونوصي به تماماً".

وعندما يأتي الأمر لأطباق أخرى، كتب فاي أنه لم تسنح له الفرصة لتجربتها بعد.

وهذه الأوصاف الصادقة للأطباق ليست إضافة جديدة، إذ كتب فاي معظمها منذ أعوام.

ويرغب فاي فقط بعدم التسبب للعملاء بخيبة أمل.

وقال فاي: "يرغب الكثير من الأشخاص أن يكونوا الأفضل.. ونحن ببساطة لسنا الأفضل. وهذه حقيقة"، مضيفا: "نحن فقط نحاول أن نكون أفضل قليلاً كل يوم. وأرى الأمر بهذه الطريقة".

والآن، مع انتشار قائمة طعام فاي، وتعليقاته الرائعة، أثر ذلك بشكل إيجابي على المطعم.

وفي مدونة كتبها الاثنين بعد أسبوع حافل، قال فاي: "رأينا الكثير من الزبائن الجدد الجمعة والسبت. وأخبرني الكثير منهم أنهم سمعوني على الراديو، أو رأوني على التلفاز، وأحبوا ذلك".

ويُعد ذلك خبراً جيداً للمطعم الذي قضى شهوراً في تحضير الوجبات ليتناولها الزبائن خارج المطعم وسط جائحة فيروس كورونا.

ورغم أن مطعم "AuntDai" لم يتأثر بشدة بظروف الجائحة، إلا أن المطاعم والشركات الصغيرة الأخرى في كندا تضررت بشدة، تماماً مثل تلك التي تتواجد في الولايات المتحدة.

وفي كولومبيا البريطانية وحدها على سبيل المثال، أُغلقت أكثر من 25 ألف شركة في الفترة بين مارس وأبريل من عام 2020، أي أول شهرين من الجائحة، وفقاً لتقرير من "CBC".

وأوضح فاي لـ"CBC": "نحن محظوظون للغاية لأننا على قيد الحياة".