شهدت عدة مدن هولندية أعمال نهب وتخريب واشتباكات مع الشرطة، خلال مظاهرات منددة بحظر التجول، الذي فرض منذ يوم السبت الماضي لمكافحة تفشي وباء كورونا.

ووقعت مشادات واشتباكات عنيفة في عدة مدن هولندية بين عناصر من الشرطة ومتظاهرين، واستعانت الشرطة بخراطيم المياه ونشرت كلابا مدربة في ساحة موزيومبلاين في وسط أمستردام، لتفريق مئات المتظاهرين، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأظهر مقطع فيديو رجال الشرطة وهم يرشون أشخاصا مجتمعين أمام حائط متحف فان جوخ، كما أظهرت مشاهد على التلفزيون الهولندي مجموعات من الشبان ينهبون المتاجر ويرمون الدراجات، وأعلنت السلطات الهولندية اعتقال 55 شخصا على الأقل خلال الاضطرابات.

كذلك، أشعل مثيرو الشغب النيران في وسط مدينة أيندهوفن بجنوب هولندا، ورشقوا الشرطة بالحجارة، فيما أضرمت النيران بمركز لفحوص كورونا في بلدة أورك بشمال البلاد.

وهذا أسوأ عنف يضرب هولندا منذ بدء الوباء. وتخضع البلاد لإغلاق صارم منذ منتصف ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتى 9 فبراير المقبل على الأقل.

وشددت الحكومة الإغلاق من الساعة 9 مساء حتى الساعة 4:30 صباحا، ودخل حظر التجول حيز التنفيذ يوم السبت الماضي.