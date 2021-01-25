الفنانة وفاء عامر أعربت عن صدمتها بوفاة الدكتورة عبلة قائلة " يعلم الله أني أحببتك فيه، فوالله الذي لا إله إلا هو، فراقك آلم قلبي، مع السلامة يا أطيب قلب وأحن أم في الدنيا".

وأضافت وفاء أن وفاة الدكتورة عبلة هو خسارة كبيرة للوطن العربي، سائلين المولى عز وجل أن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته.

من جانبها، أعربت الفنانة نشوى مصطفى عن بالغ حزنها لرحيل الدكتورة عبلة قائلة: "ياحبيبتى فى الجنة ونعيمها، سلام الله عليكى ورحمته وبركاته، إنا لله وإنا اليه راجعون".

أما الفنان جمال عبد الناصر فقال إن مصر والأزهر والعالم الإسلامي فقدوا داعية إسلامية كبيرة، استطاعت أن تسكن القلوب بلين عباراتها وبساطتها ورقة حديثها للجميع.

وأضاف عبدالناصر أن الراحلة أثرت في نفوس الكثيرين على مستوى الوطن العربي والعالم الإسلامي، ولا نملك سوى الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

من جانبه، قال الفنان صلاح عبدالله إن الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي، كانت وجها بشوشا نقيا عندما تطل على محبيها من مختلف الأجيال، ولذلك كانت تحظى بحب واحترام وتقدير الجميع، مضيفا :" رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته بقدر اجتهادها في الدعوة" .