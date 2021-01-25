ألمانيا تسجل 6729 إصابة جديدة بفيروس كورونا و217 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 6 آلاف و729 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليونين و141 ألفا و665 حالة.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية، عن البيانات التي ينشرها المعهد، إنه تم تسجيل 217 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 52 ألفا و87 حالة.

وأفادت البيانات بأن حوالي مليون و823 ألفا و500 حالة تماثلت للشفاء من المرض، بينما هناك 266 ألفا و100 حالة نشطة في البلاد.