 السودان: ليس لدينا أي مطالب فيما يتعلق بسد النهضة خلاف المشاركة في الإدارة والمعلومات - بوابة الشروق
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السودان: ليس لدينا أي مطالب فيما يتعلق بسد النهضة خلاف المشاركة في الإدارة والمعلومات

أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 25 يناير 2021 - 9:46 م | آخر تحديث: الإثنين 25 يناير 2021 - 9:46 م

قال وزير الدفاع السوداني، الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين، إن هناك مفاوضات جارية منذ زمن مع إثيوبيا فيما يتعلق بملف سد النهضة.

وأضاف ياسين، في مقابلة خاصة لفضائية «العربية»، مساء اليوم الاثنين، أن السودان ليس لديه أي مطالب فيما يتعلق بسد النهضة خلاف المشاركة في إدارة السد والمعلومات، حتى لا نتضرر ونتأثر، متابعًا: «الآن نحن في حلقة مفرغة من المفاوضات».

وعما إذا كان هناك تقاطع بين انهيار ملف سد النهضة والتوتر الدائر في الحدود، أكد أنه لا توجد أي علاقة بين الأمرين، لكن لا بد من الربط بين ما يدور في مفاوضات سد النهضة وبين ما يحدث في منطقة الشفقة الصغرى والكبرى.

ونوه بأن مشكلة الشفقة وترسيم الحدود أخذت كثيرًا من التعطيل، باعتبار إثيوبيا تستفيد من هذه الأرض وتعود عليها بالنفع، مضيفًا أن ما يحدث في مفاوضات سد النهضة دليل يؤكد التماطل فيما يتعلق بأي ارتباط مع الإثيوبيين، سواء كان في مسألة الشفقة أو سد النهضة.

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