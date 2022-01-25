ألمانيا تطالب أوروبا بتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة الضارة بالمناخ

أعرب وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك عن اعتقاده بأن على أوروبا أن تصبح أقل اعتمادا على مصادر الطاقة الضارة بالمناخ، مثل الغاز وذلك على خلفية الوضع المتوتر في الصراع الأوكراني.

وخلال زيارته الرسمية الأولى لمقر الاتحاد الأوروبي، قال السياسي المنتمي لحزب الخضر، في بروكسل، اليوم الثلاثاء:" التخلي عن حرق الوقود الأحفوري يعزز أوروبا على الصعيد الجيوسياسي ويحمي المناخ".

وفي أعقاب محادثاته مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، قال هابيك إن القضية المحورية في هذه المحادثات تمثلت في أمن الإمدادات بالنسبة لألمانيا وأوروبا ولاسيما فيما يتعلق بإمدادات الغاز.

يذكر أن روسيا تحشد منذ شهور جنودا وعتادا عسكريا على الحدود مع أوكرانيا، وتتخوف العديد من الدول بسبب الانتشار الكبير للقوات الروسية من غزو روسي محتمل للأراضي الأوكرانية، وهو ما تنفيه موسكو.

وربما حدثت تداعيات كارثية بالنسبة لإمدادات الطاقة إلى أوروبا حال وقوع صراع مسلح في أوكرانيا، حيث تعتمد دول أوروبية عديدة على واردات الغاز من روسيا.

ويعتزم نائب المستشار الألماني عقد لقاءات أخرى في بروكسل مع مفوضين مختصين بشؤون الاقتصاد والمناخ.