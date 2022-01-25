«كوكا»: الفضل يرجع لوالدي في وصولي لـ«100» هدف في أوروبا

احتفل أحمد حسن كوكا، نجم قونيا سبور التركي، بوصوله لـ«100» هدف سجلها خلال مسيرته الأوروبية.

وقال «كوكا» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:" ١٠٠ هدف في أوروبا الحمد لله حمدا كثيرا ، كل حاجه بحققها ترجع لوالدي الله يرحمه".

وأضاف:" كان أكبر سند لي في كل حاجه ، مهما صعبت عليا الأيام والمواقف كان بيفضل يحفزني ويخليني اكمل".

وأتم:" اللهم إني اشهدك أنه كان لي نعم الأب و نعم السند ونعم الصديق ونعم المعلم والحبيب رحمه الله عليك يا أعز الناس".

جدير بالذكر أن كوكا نجح في تسجيل هدف وقيادة قونيا سبور للفوز على ألتاي سبور في المباراة التى جمعتهما الأحد الماضى بالدوري التركي، ليصل إلى 100 هدف فى إجمالي مسيرته بالأندية الأوروبية التي دافع عن ألوانها خلال مسيرته.