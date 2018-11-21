أمريكا ومنظمة الأمن والتعاون بأوروبا تبحثان جهود حث روسيا على إنهاء الأزمة الأوكرانية

بحثت الولايات المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الجهود الجارية؛ لحث روسيا على اتباع طريق الدبلوماسية وخفض التصعيد لإنهاء الأزمة الأوكرانية سلميا.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان والأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلجا شميد، لمناقشة الحشد الروسي المزعزع للاستقرار للقوات العسكرية على حدود أوكرانيا.

وجددت شيرمان، بحسب البيان، دعم الولايات المتحدة القوي لاقتراح بولندا التي تتولى رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لتنشيط الحوار الأمني في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأضافت الدبلوماسية الأمريكية أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي منتدى شامل، حيث يمكن لجميع البلدان المتضررة مناقشة ومعالجة التهديدات العاجلة وطويلة الأمد للاستقرار والأمن الأوروبي.