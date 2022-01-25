رئيس الاتحاد الجزائري يدعم المنتخب عقب «نكسة» الخروج المبكر من أمم إفريقيا

قام عمارة شرف الدين رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعقد اجتماع اليوم مع الجهاز الفنى للمنتخب الجزائرى، لرسم خارطة الطريق تمهيدا للمرحلة القادمة.

وأصدر الاتحاد الجزائري بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي وجاء على النحو التالي:

"خلال هذا اللقاء ،دعا رئيس الاتحاد الجميع إلى توحيد الجميع و إظهار نفس الذهنيات التي سادت منتخبنا خلال السنوات الثلاثة الماضية، و التي مكنت منتخبينا الأول أو حتى المحلي، الوصول إلى القمة على الصعيدين القاري والعربي، مع تسجيل سلسلة تاريخية بدون هزيمة، بالإضافة إلى كل السعادة التي تم منحها للشعب الجزائري ومناصرين الخضر على وجه الخصوص".

وأضاف: "كما حث الرئيس شرف الدين عمارة، الجميع على تقوية الروابط وعدم الانصياع للهجمات الغادرة من بعض الأطراف التي تريد إلحاق الضرر باستقرار المنتخب الوطني والتنازل عن طموحاته مستغلة نكسة الخروج المبكر من الكان".

وودع المنتخب الجزائري بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد تذيل المجموعة الخامسة برصيد نقطة وحيدة وهدف وحيد، بعد التعادل بدون أهداف ضد سيراليون في الجولة الأولى، ثم الخسارة المفاجئة بهدف على يد غينيا الإستوائية، قبل السقوط مجددا على يد كوت ديفوار في ثالث المباريات بثلاث أهداف لواحد على ملعب «جابوما».

وبعد أيام من الوداع المبكر، قدم أمين العبدي، المدير الإداري لمنتخب الجزائر، استقالته من منصبه، أمس الإثنين.

وقال موقع "سبورتس نيوز ديزاد" إن العبدي تعرض لضغوطات شديدة من قبل رئيس الاتحاد الجزائري شرف الدين عمارة، لإجباره على ترك منصبه.

وأشار الموقع إلى أن أن تقرير جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، الخاص بالبطولة لم يكن في صالح العبدي.وتوقعت مصادر أخرى أن يشهد المنتخب الجزائري تغييرات عديدة، من خلال إقالة عدد من الإداريين، في حين لم تستبعد أوساط أخرى أن يطال التغيير رئيس الاتحاد الجزائري نفسه.