الإمارات وألمانيا يبحثان إطلاق برنامج عمل موسع يستهدف تعزيز الشراكة المرتبطة بطاقة المستقبل

بحث وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، مع الدكتور باتريك غرايتشن وزير الدولة في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في حكومة ألمانيا، إطلاق برنامج عمل موسع يستهدف تعزيز الشراكة بالركائز الثلاثة المرتبطة بطاقة المستقبل والمتمثلة في زيادة إنتاج الطاقة المتجددة وزيادة كفاءتها وإدارة الطلب عليها.

كما بحث الجانبان، خلال لقاءلافتراضي اليوم الاثنين، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، تمكين تخزين أعلى للطاقة الخضراء، التي تشمل الوقود لقطاعي الطيران والبحرية، إلى جانب شراكتهما الطموحة في قطاع الطاقة بمختلف أشكاله وذلك في إطار استكمال "إعلان النوايا" للتعاون المشترك الذي وقعه البلدان في بداية عام 2017.

وناقش المسؤولان أيضًا طموحات البلدين إلى مستقبل خالٍ من انبعاثات الكربون ودور الشراكة في تحقيق هذه الأهداف ومستهدفات الريادة العالمية للجانبين، مع التأكيد على ضرورة تبادل المعرفة والابتكارات التكنولوجية الهادفة إلى تسريع تطور الهيدروجين الاخضر واعتبار مواءمة اللوائح والشهادات في القطاع بين البلدين أولوية رئيسة قصوى.

وتم خلال الاجتماع، اعتماد أولويات التعاون والأنشطة التي سيتم تنفيذها في إطار الشراكة خلال عام 2022 وسبل تعزيز الحوار المشترك للسنوات المقبلة وتأكيد أهمية استغلال الشراكة نحو التحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون.