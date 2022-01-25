قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ خمس شركات أدوية - من بين 14 شركة تقدمت بالفعل - ستنتج عقار كورونا الصادر عن شركة ميرك، ويُطلق عليها "مولنوبيرافير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنّ هيئة الدواء المصرية أعطت تصريحًا للشركات الخمس لأنْ تباشر عملية إنتاج هذا الدواء.

وأشار تاج الدين، إلى أنّ هذا الدواء سُجِّل كاستخدام طارئ، وسيتم استخدامه في الحالات البسيطة إلى المتوسطة، موضحًا أنه يلزم وصفة طبية من أجل الحصول عليها.

ولفت إلى أن هذا الدواء لن يكون موجودًا في الصيدليات خلال المرحلة الأولى، فيما سيُصرف بتذكرة طبية من المستشفيات.

وأفاد بأن هذا العلاج سيتسخدم للحالات التي لا تكون في حاجة لدخول المستشفى، لكنه لا يُطرح حاليًّا في الصيدليات حتى لا يُساء استخدامه، وكونه مُسجل طوارئ وبالتالي لابد من صرفه بروشتة طبية.

وكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي بوزارة الصحة والسكان، قد أكّد أنّ الدولة المصرية نجحت في توفير عقار "مولونوبيرافير" المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث أصبح العقار الجديد متاحا للاستخدام، وسيتم إضافته لبروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا، طبقا لرؤية اللجنة العلمية المعنية بتحديث وتطوير البروتوكول.

وأضاف عبد الغفار، في تصريحات لـ"الشروق"، أن هذا الدواء سيكون متوفر للعلاج في مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية فقط، ولن يسمح بتداوله خارج هذا النطاق وفي الأسواق.