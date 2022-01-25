إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز الـ 10 ملايين حالة

أعلن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذراع الصحي للاتحاد الإفريقي، عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا بالقارة، والتي وصلت لـ 10 ملايين و560 ألف حالة، و237 ألفا و400 حالة وفاة وسط تعافي 9 ملايين و460 ألف شخص.

أما عن عدد من تلقوا لقاح فيروس كورونا، فقد وصلت النسبة إلى 10.1 %، فيما حصل 15% على جرعة واحدة، و0.44 % جرعة معززة، فيما يؤشر على استمرار تباطؤ عملية التحصين.

وفي نفس السياق، وصلت إصابات فيروس كورونا حول العالم لـ 351 مليونا و409 آلاف و807 إصابات، فيما وصلت الوفيات لـ 5 ملايين و596 ألفا و593 وفاة.