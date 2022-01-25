ألمانيا: بدء محاكمة عائدة من داعش

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بدأت اليوم الثلاثاء محاكمة امرأة عائدة من داعش أمام محكمة أمن الدولة في مدينة ناومبورج الألمانية بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي أجنبي.

ويتهم الادعاء العام المرأة /22 عاما/ بالمساعدة في الإتجار بالبشر وانتهاك قانون الرقابة على الأسلحة وانتهاك قانون الأسلحة.

وتجرى المحاكمة خلف أبواب مغلقة في قاعة مشددة الحراسة بالمجمع القضائي في هاله. وقال المدعي العام هولجر شنايدر-جلوكتسين عن قرار المحكمة بإجراء الجلسات مغلقة: "الحقوق الشخصية للمتهمة حاسمة في هذا الأمر".

وكانت المتهمة قاصرة ومراهقة وقت ارتكاب الجرائم المنسوبة إليها. وأوضح المدعي العام أنه يجب لذلك الحفاظ بشكل خاص على حماية شخصية المتهمة خلال المحاكمة.

وبحسب الادعاء العام الاتحادي، فإن المتهمة سافرت إلى داعش في سوريا عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما، وانضمت إلى التنظيم، وتزوجت من مقاتل داعشي، واستعبدت معه فتاة أيزيدية.

كما كانت تبحث عن نساء لضمهن للتنظيم.

وفي عام 2020 عادت المرأة المنحدرة من ولاية سكسونيا-أنهالت الألمانية إلى موطنها، وتم احتجازها ثم الإفراج عنها لاحقا بشروط.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى مايو المقبل.