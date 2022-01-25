ضبط 120 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالشرقية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية من ضبط 120 طربة لمخدر الحشيش، بحوزة أحد العناصر الإجرامية بمحافظة الشرقية.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد رصدت، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية، نشاط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية"، تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة مركز شرطة منيا القمح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة منيا القمح، وبحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جراما، ومبلغًا ماليًا، وهاتفًا محمولًا.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة نشاطه الإجرامي، والهاتف لتسهيل اتصاله بعملائه، فيما قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليون و200 ألف جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.