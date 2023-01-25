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أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إجراء بعض التعديلات في الجهاز الفني الجديد للفريق الأبيض أسامة نبيه، وذلك بعد ساعات قليلة من تعيينه.

وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن أمس الثلاثاء، إقالة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا من القيادة الفنية للفريق الأبيض، وتعيين أسامة نبيه بدلاً منه.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «أسامة نبيه هو المسؤول الأول أمامي في الجهاز الفني، لذلك طلبت منه تشكيل الجهاز الجديد بناءًا على رغبته فقط».

وأضاف: «نبيه طلب عودة أحمد عبد المقصود إلى الجهاز الفني للزمالك، بدلاً من محمد صبري الذي سيعود لقيادة فريق الشباب بالنادي».

وأوضح رئيس الزمالك: «عبد المقصود طلب الرحيل عن الجهاز الفني لفيريرا، لأنه لم يكن له دور في جهاز المدرب البرتغالي».

وتابع: «محمود فايز متواجد في الجهاز الفني الجديد كمحلل أداء، ولا أعلم شيئا عن اعتذاره ورفضه التواجد مع أسامة نبيه».

وأتم: «مجلس الإدارة سيجتمع في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء مع الجهاز الفني الجديد، للحديث معهم عن الفترة القادمة».