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أوكرانيا: قصف منطقة خيرسون 52 مرة خلال اليوم الماضي

كييف - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 25 يناير 2023 - 11:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 يناير 2023 - 11:40 ص

أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون اليوم الأربعاء أن القوات الروسية قصفت، خلال اليوم الماضي إقليم خيرسون 52 مرة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين.

وأفادت الإدارة -في بيان لها نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- بأن القوات الروسية قصفت أراضي منطقة خيرسون 52 مرة. حيث هاجمت المناطق السلمية في المنطقة بالمدفعية ونظم إطلاق الصواريخ المتعددة وقذائف الهاون والدبابات والطائرات وشنت ضربات صاروخية على المنطقة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.


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